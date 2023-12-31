استعدادات استقبال العام الميلادي الجديد في القاهرة (صور)

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الإنارة وإزالة الإشغالات بمحيط الكنائس ودور العبادة والميادين استعدادا لاحتفالات الإخوة الأقباط ورأس السنة الميلادية واستقبال العام الجديد 2024.

إزالة الإشغالات من الشوارع

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على رفع كفاءة الشوارع والميادين والتأكيد على انارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة ورفع كافة الإشغالات والسيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

تكثيف حملات النظافة

وفى سياق متصل، تابعت نائب المحافظ جهود أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة للعمل على مدار اليوم، وتابعت جهود الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة برئاسة اللواء أيمن السعيد رئيس الحي، من خلال استمرار التواجد الميداني وضرورة تكثيف حملات النظافة بالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والإدارات المعنية بالحي بالتعاون مع فرع هيئة نظافة وتجميل القاهرة حيث تضمنت الحملة نظافة ورفع المخلفات وتجريد التراكمات وذلك استعداداً لأعياد الكريسماس والعام الميلادي الجديد مع الاستمرار بعمل حملات مكثفه دوريه لرفع كفاءة النظافة بنطاق الحي.