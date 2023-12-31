عاجل.. 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث تستقبل الركاب غدا

أعلنت وزارة النقل، أنه بدءًا من صباح غدٍ الاثنين 1 يناير 2024، ينطلق التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث، والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، والذي يشمل 6 محطات هي «السـودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطـريق الدائري - محور روض الفرج»؛ لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء، والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هدية الدولة لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.

وأكدت الوزارة، في تقرير لها، أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات لرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة.

يشار إلى أنّه بالتشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج، ويتبقي فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة والذي يجرى تشغيله تجريبا دون ركاب حاليا، تمهيدًا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة المقبلة.

ويتبادل الخط الثالث خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد، ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل.