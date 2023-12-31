الخط الثالث للمترو يوفر 15 دقيقة مجانية لاستقلال «رابيت موبيليتي»

أعلنت شركة «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو»، عن منح الراكب 15 دقيقة مجانًا لاستقلال «رابيت موبيليتي» الموجود أمام أربع محطات مترو وهي صفاء حجازي وهليوبوليس وكلية البنات والأهرام، حيث يمكن للراكب الذي المترو وتنتهي رحلته في هذه المحطات يستقل الـ«رابيت موبيليتي» لأي مكان يرغبه، موضحة أن هذه الوسيلة الجديدة تأتي في إطار توفير خدمات متميزة لجمهور الركاب.

4 محطات مترو

ودوّنت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»: «اركب المترو من أي محطة من محطات صفاء حجازي، هليوبوليس، كلية البنات، أو الأهرام، وكمل رحلتك مع سكوتر رابيت واستخدم البرومو كود RBT15GL3 واحصل على 15 دقيقة ببلاش على السكوتر - صالح لمدة 5 أيام».

وفي سياق متصل، من المقرر أن يتم افتتاح 6 محطات مترو جديدة تابعة للخط الثالث، وهي محطة مترو السودان وإمبابة والقومية والطريق الدائري وروض الفرج والبوهي، والتي تم تنفيذها وفق المواصفات والمعايير العالمية، بأيادٍ مصرية خالصة.

6 محطات مترو جديدة

المحطات الجديدة ستخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية مثل إمبابة والسودان، وراعت في تصميمها ذوي الاحتياجات الخاصة بداية من بوابات الدخول وحتى الوصول إلى الأرصفة، كما شهدت هذه المحطات تشغيل تجريبي للمترو لاختبار جميع الأنظمة وكفاءتها.

عملت وزارة النقل، على تنفيذ هذه المحطات لتوفير وسيلة نقل جماعية خضراء صديقة للبيئة، وتأتي في إطار التوسع في شبكة خطوط المترو على مستوى القاهرة الكبرى.