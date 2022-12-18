فرح الديباني لـ يوسف الحسيني: الرئاسة الفرنسية اقترحت غنائي نشيدها في نهائي المونديال

قالت السوبرانو المصرية فرح الديباني، إنها تشعر بسعادة غامرة، بعدما غنت في حفل ختام بطولة كأس العالم، التي استضافتها قطر، إذ غنت النشيد الوطني الفرنسي.

وأضافت «الديباني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، الذي يعرض على القناة الأولى: «الرئاسة اقترحت غناء النشيد الوطني في نهائي المونديال، وتم إبلاغي قبل مباراة النهائي بيومين، وقبل يوم من المونديال، تم التأكيد على الأمر».

وتابعت السوبرانو المصرية: «غنيت كثيرًا، لكنني لم أغني بهذا الشكل، حيث غنيت أمام أعداد كبيرة من الجمهور، وفي ملعب كرة القدم، والرئاسة الفرنسية اقترحت أن يكون هناك مغنية للنشيد الوطني، أنا سعيدة جدا بهذا الأمر».

وتوج المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، عقب انتصاره الثمين على نظيره الفرنسي بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، على ملعب «لوسيل»، في نهائي النسخة الحالية لبطولة كأس العالم في قطر لعام 2022.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي المونديال، بعد سيناريو مثير في دور المجموعات، إذ تعرض لهزيمة مفاجئة في الجولة الأولى بثنائية مقابل هدف أمام السعودية، قبل أن يفوز في الجولة الثانية بهدفين نظيفين على المكسيك، ثم انتصر على بولندا في الجولة الأخيرة بالنتيجة ذاتها، ليحصد 6 نقاط، ويتصدر مجموعته.