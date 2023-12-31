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موعد صرف العائد السنوي لأصحاب شهادات الـ25%

كتب:

منة العشماوي
01:43 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
شهادات الـ25%

شهادات الـ25%

أيام قليلة وتبدأ البنوك المصرية على إيداع عائد شهادة الـ25%، وتحديدا في يناير 2024، بعد مرور عام على طرحها في يناير 2023.

ومن المنتظر أن تعمل البنوك المصرية وتحديدًا الأهلي المصري ومصر، على إيداع عائد الشهادة في حسابات المودعين في اليوم التالي لمرور سنة على طرح شهادة الـ25% بعائد سنوي ثابت.

موعد صرف العائد السنوي لأصحاب شهادات الـ25%

وكان من شروط الشهادات الادخارية التي طُرحت في يناير 2023 بالنسبة لشهادة الـ25 بعائد يصرف سنوي، والـ22.5% بعائد يصرف شهريًا والمنتظر أن يكون موعد الاستحقاق في يناير 2024، الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، واحتساب العائد من اليوم التالي للشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات، وتسترد الشهادة بكامل قيمتها الاسمية في نهاية المدة.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الإبقاء على  أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%، وذلك في اجتماعها الثامن على مدار عام 2023.

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بقلم منة العشماوي