باق من الزمن 90 يوما.. البنوك تستعد لرد مبالغ شهادة الـ25%

ينتهي أجل شهادة العام ذات العائد 25% والمطروحة من البنوك المصرية في يناير المقبل، بعد مرور عام على الطرح.

وستعمل البنوك المصرية على إيداع عائد الشهادة في حسابات المودعين في اليوم التالي لمرور عام على ربط الشهادة، دون تجديدها بشكل تلقائي.

شهادة الـ25% والـ22.5%

كانت البنوك، طرحت شهادة الـ25% بعائد سنوي ثابت، و22.5% عائد يصرف شهريًا، في يناير الماضي، وشهدت إقبالًا كبيرا عند طرحهما.

وكانت من شروط الشهادات الادخارية، الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، واحتساب العائد من اليوم التالي للشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات، وتسترد الشهادة بكامل قيمتها الاسمية في نهاية المدة.

البنك المركزي المصري وأسعار الفائدة

كان البنك المركزي المصري ممثلا في لجنة السياسة النقدية، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض منذ مارس 2022 وحتى الشهر الماضي، بنحو 11 نقطة مئوية ليستقر سعر الإيداع والإقراض عند مستوى 19.25%، و20.25%، على الترتيب ذاته، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى و19.75%، سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.