«البترول» تكشف آخر مستجدات أعمال مشروع توسعات مصفات ميدور في الإسكندرية

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مشروع توسعات مصفاة ميدور لتكرير البترول في الإسكندرية، لمتابعة تقدم الأعمال في استكمال المراحل النهائية والتشغيل التجريبي للوحدات الإنتاجية بالمشروع.

تقليل تكاليف الاستيراد

وأكد الوزير أهمية الإسراع بالدخول في مرحلة التشغيل النهائي، واستكمال المراحل الأخيرة وفقا للبرنامج الزمني، موضحا أن هذا المشروع من أكبر المشروعات التي يجري تنفيذها على صعيد الاقتصاد المصرى وليس في قطاع البترول والغاز فقط، والتي سنلمس مردودها الاقتصادي الكبير عند اكتمال التنفيذ من خلال زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، وتقليل تكاليف استيرادها وتوفير النقد الأجنبى.

توسعات ميدور تمثل قصة نجاح

وأضاف أن ما تحقق في إنجاز مشروع توسعات ميدور يمثل قصة نجاح في تنفيذ مشروع فريد من حيث الحجم والاستثمارات والتكنولوجيا المتقدمة وتحدي تنفيذه في قلب مصفاة تكرير قائمة، ما نجحت فرق العمل في تنفيذه بأعلى معايير الجودة والسلامة والكفاءة.

وأشار إلى أن تنفيذ هذا المشروع بأيدي الكفاءات البترولية المصرية أمر يدعو للفخر بامتلاك مصر لكوادر بترولية عالية الكفاءة استطاعت استيعاب ومواكبة تطبيق التكنولوجيات العالمية في التنفيذ والتشغيل ومراحل العمل المختلفة.

وأوضح أن تنفيذ المشروع بكفاءات مصرية وباستخدام مكون محلي في جانب كبير من وحدات المشروع له مردود إيجابي من حيث تخفيض تكاليف التنفيذ لهذه النوعية من المشروعات، مقارنة بالعديد من بلدان العالم التي لا تمتلك هذه المقومات.

وأشاد الوزير بمجهودات العاملين في تنفيذ المشروع الكبير الذي شاركت في تنفيذه آلاف من الأيدي البترولية موجها التحية لهم، كما أشاد بروح الفريق في أدارة التنفيذ لمشروع توسعات ميدور والذي يعد من اسباب ماتحقق من نجاح في هذا المشروع.

وعقب الجولة عقد الوزير اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لاستكمال تشغيل الوحدات الإنتاجية حيث تابع عرضا توضيحيا من المهندس صلاح جابر رئيس شركة ميدور الذي استعرض موقف جاهزية التشغيل للوحدات الإنتاجية الجديدة بالمشروع، موضحا الانتهاء من دخول عدد كبير من وحدات المشروع مرحلة التشغيل التجريبي مؤخرا، ومنها وحدة معالجة السولار الجديدة لانتاج السولار بالمواصفات الأوروبية Euro5 اضافة الي تشغيل جميع مرافق وتسهيلات مشروع التوسعات.

وأشار إلى موقف الأعمال الجارية في بقية الوحدات من اجل اكتمال جاهزيتها للتشغيل التجريبي، وفقا للبرنامج الزمني المستهدف، إذ يساهم المشروع في رفع طاقة التكرير لمصفاة ميدور الي 160 الف برميل يوميا بزيادة نسبتها 60% .

ويوفر المشروع الذي بلغت تكلفته الاستثمارية 2.7 مليار دولار منتجات بترولية عالية الجودة بكميات تصل الي 3 ملايين طن سنويا وفي مقدمتها السولار بالمواصفات الأوروبية، والبنزين عالي الاوكتين ووقود النفاثات والبوتاجاز والكبريت.