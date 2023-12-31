طريقة جديدة لشراء تذاكر 6 محطات مترو بالخط الثالث.. تستقبل الركاب غدا

وفرت وزارة النقل، طريقة جديدة لشراء تذاكر المترو بـ 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، والتي من المقرر أن تبدأ في استقبال الركاب وفق تشغيل تجريبي غدًا الاثنين، وهي محطات السودان والطريق الدائري وروض الفرج وإمبابة والبوهي والقومية والتي تم تنفيذها وفق المواصفات والمعايير العالمية.

صرف تذاكر استقلال المترو

وزودت وزارة النقل، المحطات الجديدة بماكينات صرف آلي تسمى «TVM» لصرف تذاكر استقلال المترو، وهي بديلة لشبابيك التذاكر، وتأتي في إطار ميكنة المنظومة بالكامل وتسهيل الخدمات لجمهور الركاب، خاصة وأن هذه الماكينات تتيح شراء جميع أنواع التذاكر سواء «5 جنيهات - 7 جنيهات - 10 جنيهات».

تُتيح الماكينات الإلكترونية صرف التذاكر وتجديد الاشتراكات، وتقبل نوعي النقود سواء الورقية أو الحديدية، حيث يمكن للراكب الضغط على الشاشة التي تظهر أمامه على الماكينة واختيار محطة الوصول في خطوات بسيطة ويختار عدد التذاكر، وبعدها يسدد ثمن التذكرة، والذي لا يختلف تماماً عن ثمن التذكرة المتاحة في الشباك.

معلومات عن المحطات الجديدة

- المحطات تخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية.

- تقدم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين

- تم تنفيذ المحطات وفق المواصفات والمعايير العالمية

- راعت المحطات ذوي الاحتياجات الخاصة

- شهدت المحطات اختبارات متعددة للوقوف على كفاءة الأنظمة كافة.