الخط الثالث للمترو يقدم تخفيضات تصل لـ50% على «سكوترز» لمدة 5 أيام

وفّرت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، خدمة جديدة بجانب وسيلة المترو لتسهيل التنقل أكثر على الركاب، في محطات صفاء حجازي، هليوبوليس، كلية البنات، أو الأهرام، فعند الوصول إلى هذه المحطات يمكن للراكب استخدام «سكوترز»، التي جرى توفيرها تسهيلا لجمهور الركاب.

استقلال الوسيلة الجديدة

كشف مصدر مسؤول في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أنه تقرر اعتبارًا من اليوم الأحد، خَصْم 50% على رحلات استقلال الوسيلة الجديدة، مشيرًا إلى أنّ الخصم يسري على كل رحلة بداية من فتح الـ«سكوترز»، ثمّ تكلفة الرحلة نفسها، موضحًا أنّ الخصم متاح لجميع الفئات التي ترغب في استقلال هذه الوسيلة الجديدة، والتي جرى توفيرها لأول مرة.

الخط الثالث للمترو

وأكد المصدر، أن الخصم يستمر لمدة 5 أيام بداية من اليوم الأحد، حتى الخميس المقبل، لافتًا إلى أنّ الخط الثالث للمترو دائمًا ما يحرص على توفير الكثير من الخدمات لجمهور الركاب، ومن ضمنها محفظة التذاكر.

وفي سياق متصل، يذكر أن شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، قررت مد ساعات العمل حتى الواحدة بعد منتصف الليل، كفترة تجريبية لمدة شهر واحد فقط وتنتهي يوم الخميس 28 ديسمبر، موضحة أن المد يكون يوم الخميس فقط من كل أسبوع.