الخط الثالث للمترو يقدم تخفيضات جديدة على «سكوترز Rabbit» بـ 4 محطات

قدّمت شركة «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، الكثير من الخدمات للركاب، موضحة أن التنقلات مع الخط الثالث أصبحت أسهل، وعند الوصول إلى أي محطة من محطات صفاء حجازي، هليوبوليس، كلية البنات، أو الأهرام، يمكن استخدام «سكوترز» التي جرى توفيرها.

تطبيق «أبليكيشن»

الخدمة التي تقدمها الشركة، وشرحت تفاصيلها في منشور رسمي عبر صفحتها على الموقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، تتميز بوجود تطبيق «أبليكيشن» يمكن تحميله على الهاتف المحمول باسم «رابيت موبيليتي» قبل استقلال المترو للاستفادة من الخدمات المتميزة التي توفرها هذه الوسيلة الجديدة بمحطات المترو.

يوجد أيضاً «البرومو كود RABBIT-GL3» ويمنح الراكب خصم 4 جنيهات للرحلة، وهي تكلفة فتح السكوتر، ووفق الشركة، يمكن استخدام «سكوتر Rabbit» مرة أخرى في أي وقت من مكان تواجد الراكب القريب من المحطة للوصول إلى المحطة مرة أخرى بنفس سعر الرحلة المخفضة.

اشتراكات المترو للطلاب

يُذكر أن الخط الثالث للمترو، قرر تخصيص فريق بكليتي الفنون الجميلة والتربية الفنية بالزمالك لتجديد اشتراكات المترو للطلاب بسهولة، وتسليم كارت الاشتراكات للطلاب في خلال 24 ساعة داخل الكلية.