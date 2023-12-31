تفاصيل محطة مترو روض الفرج بالخط الثالث.. تستقبل الركاب غدا

يبدأ غدًا التشغيل التجريبي بالركاب لمحطة مترو روض الفرج، إحدى محطات الجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث، الممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، والتي تم تنفيذها بأيادٍ مصرية خالصة وفق المواصفات والمعايير العالمية.

تفاصيل محطة روض الفرج

محطة روض الفرج هي آخر محطات الجزء الثاني «3B» من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، يحدها من الناحية الشمالية محطة قطار الكوم الأحمر، ومن الناحية الجنوبية محطة الطريق الدائري ومحور روض الفرج، وفي الغرب محور الزمر ومنطقة المناشي والشرق الأراضي الزراعية ومنطقة بشتيل.

طبقت محطة محور روض الفرج المعايير العالمية في اختيار المواد الخام، بحسب ما أكده المهندس مصطفى غريب، مدير المحطة لـ «الوطن»، موضحاً أن جميع الاختبارات التي تم إجراءها للتأكد من جاهزية المحطة لاستقبال الركاب كلها تؤكد مدى دقة التنفيذ.

المحطة راعت ذوي الاحتياجات الخاصة

راعت المحطة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عمل رمبات مخصصة لهم ولوائح استرشادية لأماكن الوقوف والحركة، ووفق أحمد حجازي، المهندس الأول لمحطة روض الفرج، فإن المحطة تمتد بطول 150 مترا وعرض 50 مترا، ومساحة 750 مترا مربعا.

يوجد بالمحطة 3 غرف للتذاكر بكل منها 4 شباك للحجز، و2 رمبات لذوي الاحتياجات الخاصة، و6 سلالام داخلية، و8 سلالام كهربائية، وإجمالي بوابات مرور تذاكر 54 بوابة لمدخلين رئيسين بسلالام خرسانية، فضلاً عن 3 أرصفة، وفق ما رواه «حجازي» لـ «الوطن».

للمحطة دور خدمي مختلف ومتكامل مع وسائل أخرى، حيث تقع بالقرب من كوبري مشاه و2 كوبري «3 و 5» خرسانة مخصصين لنقل المزارعين، ويأتي خط المترو الذي يخدم منطقة الكوم الأحمر.