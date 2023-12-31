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«الزراعة» تطلق 16 سيارة متحركة للبيض في القاهرة الكبرى.. الطبق بـ125 جنيها

كتب:

محمد أبو عمرة
09:30 ص | الأحد 31 ديسمبر 2023
أطباق بيض

أطباق بيض

تطلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، 16 سيارة متحركة للبيض إلى محافظات القاهرة الكبرى من أمام مبنى الإصلاح الزرعي.

طرح طبق البيض في المنافذ بسعر 125 جنيها للطبق

وقال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إنّه سيتم طرح طبق البيض في المنافذ بسعر 125 جنيها للطبق، بتخفيض يصل لأكثر من 20 جنيهًا.

وأضاف المستشار الإعلامي، أن وزارة الزراعة تتحمل تكاليف نقل الإنتاج من المحطات ومزارع الإنتاج، والبيع للمواطنين دون وسطاء، في الميادين وأماكن التجمعات المختلفة، بعدة محافظات.

الوزارة مستمرة في عمل تلك المنافذ المتحركة

وأكد أن الوزارة مستمرة في عمل تلك المنافذ المتحركة، والتي من المقرر إطلاقها في محافظات أخرى، فضلا عن المناطق النائية، والقرى تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في دعم جهود الدولة لخفض الأسعار وضخ كميات كبيره من جميع المنتجات والسلع الغذائية.

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