محطة مترو القومية بالخط الثالث الأخضر تتأهب للافتتاح الرسمي قريبا (صور)

نشرت وزارة النقل، عدداً من الصور الجديدة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عن تقدم أعمال تنفيذ محطة القومية ضمن الجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو لأنفاق «3B»، والتي بدأ العمل فيها منذ عام 2020، ومن المقرر افتتاحها رسميا قريبا.

تفاصيل محطة مترو القومية

محطة القومية هي محطة علوية من ضمن محطات الخط الثالث «3B» وإحدى التفريعات بطول 6.6 كم، تبدأ من محطة كيت كات وتنتهي بمحطة محور روض الفرج، موقعها في منتصف شارع القومية بحسب المهندس محمد عبدالغني، مدير المحطة لـ«الوطن».

تتكون محطة القومية من 3 مستويات، الأول مستوى التذاكر ويتكون من صالتين للجمهور كل صالة تحتوي على 4 سلالم كهربائية و2 سلم خرساني، وماكينة «TVM»، فمن خلالها من خلال محطة القومية يمكن التوجه إلى الخط الأول للمترو من خلال المحطة التبادلية جمال عبدالناصر.

أهمية محطة مترو القومية

تحقق المحطة السيولة المرورية بالمنطقة، فمن المتوقع بحسب مديرها، أن تجذب عددا كبيرا من المواطنين لسهولة التنقل عبر خطوط المترو التي تتميز بالسرعة والراحة والأمان، وجرى إنشائها وفق معايير عالمية من حيث التشطيبات النهائية والتكييف وأنظمة مكافحة الحريق، حيث استخدمت بلاطات برايل وهي بلاطات بارزة على الأرصفة يسترشد بها المكفوفين عن طريق ملامستها بالعصا أو بالأقدام لمعرفة الطريق.

يبلغ طول المحطة، وفق المهندس محمد زكي، مدير المحطة، 150 مترا، منشأة على 11 عمودا بشارع القومية العربية، وتتوسط المسافة بين الطريق الدائري ومحطة البوهي، فتبعد عن محطة مترو البوهي كيلو ونصف وعن محطة الطريق الدائري نحو 900 متر.

تشتمل المحطة على 3 طوابق و2 سلم أساسي من ناحية محطة مترو البوهي ومحطة مترو الطريق الدائري، و2 رصيف، ويبلغ ارتفاعها عن الأرض 30 مترا، كما تشتمل على 2 سلم أساسي وأسانير من الشارع إلى منسوب التذاكر و2 أسانسير من منسوب التذاكر إلى منسوب الرصيف.