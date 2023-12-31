كل ما تريد معرفته عن محطة مترو إمبابة.. بدء التشغيل التجريبي بالركاب (صور)

يبدأ غدا، التشغيل التجريبي بالركاب لمحطة مترو إمبابة، ضمن محطات الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، الممتد من الكيت كات، حتى المحطة النهائية روض الفرج، لتخدم منطقة ذات كثافة سكانية عالية، في إطار حرص الدولة على توفير وسيلة نقل ذكية خضراء صديقة للبيئة.

تفاصيل محطة مترو إمبابة

محطة مترو إمبابة جرى إنشاؤها على خطوط السكك الحديدية، التي يمر منها قطار المناشي والصوامع والصعيد، وتقع بين محطة سكك حديد مصر «رمسيس» ومحطة سكك حديد صعيد مصر، وتقع على مساحة 4300 متر مسطح، وهي عبارة عن 3 مناسيب، بحسب ما رواه المهندس أحمد فوزي، مدير المحطة لـ«الوطن».

المنسوب الأول لمحطة مترو إمبابة هو منسوب التذاكر، والثاني هو منسوب الرصيف، والثالث منسوب المعبرة العلوية لتغيير الاتجاهات على أرصفة المحطة، وهي تطل على شارع المطار برصيف متجه إلى محطة مترو الطريق الدائري، ورصيف آخر للذهاب إلى محطات الكيت كات والزمالك وعدلي منصور.

مواصفات عالمية في تنفيذ محطة مترو إمبابة

تخدم محطة مترو إمبابة، شارع المطار الذي يتقاطع مع شارع البوهي، وفي نهايته نفق المنيرة، وهي منطقة حيوية وميدان الشجرة من الناحية الشمالية، كما تخدم عزبة الصعايدة من الناحية الجنوبية.

زُودت المحطة بسلالام كهربائية و«رمبات» لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن إشارات أرضية وعلامات تحذيرية بالصوت والضوء، وفق المواصفات والمعايير العالمية، بحسب ما أكده المهندس أحمد فوزي، موضحاً أنه جرى تزويدها بـ8 شبابيك تذاكر للصالة الشمالية، ومثلها للصالة الجنوبية.