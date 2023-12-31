محطة البوهي بالخط الثالث للمترو تستقبل الركاب غدا.. نفذت بأياد مصرية (صور)

تستقبل محطة البوهي إحدى محطات الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، والممتدة من «الكيت كات» حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، الركاب غدا، وفقا لما أعلنته وزارة النقل في تقرير لها.

تفاصيل مهمة عن إنشاء المحطة

تقع محطة البوهي في شارع البوهي بمنطقة إمبابة، التي نُفذت بأيادٍ مصرية خالصة، على مساحة 2000 متر مسطح على بُعد 900 متر من محطة مترو إمبابة، و800 متر من محطة مترو القومية العربية، وتشتمل على صالتين للتذاكر منفصلتين، تضم كل منهما على عدد من شبابيك صرف التذاكر.

وفق المهندس أحمد محمود، مدير محطة مترو البوهي لـ «الوطن»، فإن المحطة مزودة بماكينات «TVM» التي تمكن الراكب من الحصول على التذكرة دون الوقوف أمام شباك التذاكر، وترتفع المحطة عن منسوب الشارع بـ15 مترا، ويوجد بها 12 ماكينة مرور تذاكر في كل صالة، ليكون الإجمالي 24 ماكينة، كما أن كل صالة تشتمل على 2 سلم متحرك.

أهمية المحطة

تتكون محطة المترو من مدخلين للركاب، إذ قال المهندس علي علي، من فريق العمل، إن المحطة تمتد بطول 150 مترا وعرض 22 مترا، وكل مدخل 2 سلم خرساني و2 سلم كهرباء، تيسيرا لحركة الركاب القادمين للمحطة، وتخدم شارع الأقصر وذكي مطر وشارع البصراوي، وتشتمل من الداخل على 8 سلالام كهرباء و4 سلالام خرسانة.