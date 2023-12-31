التعليم الفني بقنا يطلق مبادرة «بأيدينا نصنع زينا» لتصنيع زي المدارس محليا

أطلق التعليم الفني بقنا، اليوم الأحد، من مدرسة قوص الصناعية بنات، مبادرة تنموية بعنوان «بأيدينا نصنع زينا»، التي تستهدف تصنيع زي طلاب المدارس محليًا بأيدي طالبات التعليم الصناعي، الذي سيجري تصنيعه بورش ومعامل الملابس الجاهزة، بمدرسة قوص الصناعية بنات.

إدارة قوص التعليمية

جاء ذلك، خلال استقبال عبدالله القباني، مدير عام إدارة قوص التعليمية، وكنانة فنجري أبوجبل، وكيل الإدارة، صباح اليوم الأحد، الدكتور نجم الدين محمود مدير عام التعليم الفني، والدكتور وائل النجمي، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بقنا.

تفقد مديرو العموم عدة مدارس للتعليم العام والتعليم الفني برفقة المهندس أبوالحسن علي سعيد، مدير التعليم الفني، وعلي حزين، مدير إدارة الخدمات، ومحسب حساني، نائب رئيس مجلس أمناء الإدارة، وعزت الشريف، مدير العلاقات العامة.

بدأ وفد المتابعة الجولة بزيارة مدرسة قوص الثانوية العسكرية، ثم مدارس شركة السكر الإعدادية والأمل للصم والبكم ومدرسة السكر الابتدائية، ومدرسة شهداء الثورة الابتدائية ، حيث شدد مدير عام التعليم العام على ضرورة الاستعداد الناجز لأعمال امتحانات نصف العام بالإضافة إلى تكثيف إعلانات جداول امتحانات، والتأكد على التلاميذ وأولياء أمورهم بمواعيد الامتحانات التي ستبدأ بعد غدا الثلاثاء بجميع المراحل.

واختتم مديرو العموم جولتهم بجولة تفقدية بورش مدرستي قوص التجارية بنات والصناعية بنات، إذ شدد الدكتور نجم على ضرورة الاهتمام بغرفة تقييم الجدرات، ومتابعة مستويات الطلاب باستمرار، بما يخدم على إظهار المواهب سواء بالتعليم التجاري أو الصناعي.

وفى نهاية الجولة وجه مدير عام التعليم العام، ومدير عام التعليم الفني، الشكر إلى عبدالله القباني، مدير عام إدارة وفريق عمل المدارس، التي جرى زيارتها على الجهد المبذول؛ لإعداد مدارسهم بالتزامن وبدء امتحانات نصف العام.