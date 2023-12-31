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سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم 31-12-2023 في البنوك

كتب:

وليد عبد السلام
04:43 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
العملة الأوروبية اليورو

العملة الأوروبية اليورو

شهدت العملة الأوروبية اليورو، استقرارا مقابل الجنيه، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 31-12-2023 داخل البنوك المصرية، إذ سجل اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 34.02 جنيه للشراء، و34.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأحد 31-12-2023 بمختلف البنوك المصرية، وفقًا لما أعلنته مواقع البنوك على مواقعها.

سعر اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو، في نهاية تعاملات اليوم الخميس في البنك المركزي 34.02 جنيه للشراء، و34.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر اليورو في ختام التعاملات بالبنك الأهلي المصري 33.93 جنيه للشراء، و34.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

فيما بلغ سعر اليورو في بنك مصر 33.93 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية بنهاية اليوم الخميس 34.04 جنيه للشراء، و34.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

فيما سجل سعر اليورو اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي 34.04 جنيه للبيع، و34.30 جنيه للشراء.

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بقلم وليد عبد السلام