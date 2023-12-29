آخر موعد للتقديم على وظيفة مدير عام إدارة المدن الجامعية بالمنوفية

تنتهي جامعة المنوفية، الثلاثاء المقبل من تلقي طلبات المتقدمين لشغل وظيفة «مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية».

المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف جامعة المنوفية 2024

وطالبت جامعة المنوفية المتقدمين هذه الوظيفة الحصول على مؤهل عالٍ يتواءم مع نوع وطبيعة العمل، وأن يكون المتقدم قضى مدة قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى له مباشرة الأول «أ»، وأن يكون قضى مدة كلية قدرها 17 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

المستندات المطلوبة لشغل وظائف جامعة المنوفية 2024

وحددت جامعة المنوفية المستندات المطلوبة التي يجب أن يتقدم بها راغبو شغل هذه الوظيفة، وهي كالتالي:

- أن يقدم مقترحًا وافيًا لتطوير الوحدة وأنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين.

طرق التقديم لشغل وظائف جامعة المنوفية 2024

وطالبت جامعة المنوفية من المتقدين لشغل أي وظائف يتم الإعلان عنها، أن يتم تقديمها باسم رئيس الجامعة على النماذج المعدة لذلك بالإدارة العامة للموارد البشرية للجنة الأمانة الفنية للوظائف القيادات والإشرافية مرفقا به بيان حالة وظيفية للمتقدم موضحا به القدرات العلمية - درجات علمية – إجادة لغة أجنبية – القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي – الاشتراك في المؤتمرات - التاريخ الوظيفي : ويشمل على الأخص تقارير تقويم الأداء للمتقدم (عن آخر ثلاثة تقارير بمرتبة ممتاز) – الإنجازات التي حققها اثناء حياته الوظيفية – وسابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها.