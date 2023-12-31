خالد الجندي: عدم التحول نتيجة الزمان والمكان من صفات المؤمن الأساسية (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أيام الدنيا كلها منسوبة لله سبحانه وتعالى، وكلها أقدار من الله عز وجل، وكل ما يحدث في الدنيا بإرادة الله.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «DMC»، اليوم الأحد: أن كل ما يحدث في الدنيا من الله وإلى الله عز وجل، خرجنا من 2023 إلى 2024، أي أننا انتقلنا من معية الله إلى معية الله.

حال المؤمن مع الله لا يتغير ولا يتبدل

وأضاف، أن حال المؤمن مع الله لا يتغير ولا يتبدل، لأن المؤمن من صفاته الأساسية الثبات الإيماني، والثبات يعني عدم التحول والتغير نتيجة الزمان والمكان، موضحا: «لا تكن كالماء يتلون بلون الإناء، فلا تفرق أيام رمضان عن باقي العالم، حيث من المفترض أن تكون الطاعة ملازمة للعبد طوال أيام العام بل طوال أيام العمر».