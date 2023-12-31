أمين الفتوى: انشروا الفرح في المجتمع بتهنئة المسيحيين بأعيادهم (فيديو)

قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تهنئة غير المسلمين ممن يقومون معنا في بلد واحد، نأكل ونشرب في كوب وطريق واحد، لا مانع منها، فالجميع نسيج لوطن واحد، وتجمع بيننا مناسبات وطنية، يفرح بها الجميع، وكذلك أعياد دينية لكل منا مختلفة عن الآخر، لا بد أن يفرح بها الجميع.

«فخر»: لا مانع من التهنئة لغير المسلمين

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الفرح العام للمناسبات كلها، تعج الفرحة والسرور، كذلك الأمر في المناسبات الدينية، لما تلاقي كل من حولك يهنئك بالعيد يدخل عليك الفرح والسرور، فلا مانع من التهنئة لغير المسلمين».

الشيخ علي فخر: لازم نرد الإحسان

وأوضح: «لما أكون أنا مسلم ويجي جاري وصديقي المسيحي يهنئني بعيد الأضحى أو شهر رمضان، عشان يفرحني ويدخل علي الفرح والسرور، يبقى لازم نرد الإحسان، عشان يحصل الفرح العام في المجتمع، ونشر الفرح في المجتمع واجب، وكل عام والأخوة المسيحيون طيبون بعيد الميلاد».