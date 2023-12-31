الفنان محمد رضوان يكشف عن شخصيته في فيلم «عادل مش عادل»

قال الفنان محمد رضوان، إنه يشارك في بطولة فيلم «عادل مش عادل»، ويقدم خلال شخصية محامي يدعى «سمير»، وهو رئيس مكتب المحاماة الذي يعمل به عادل، والذي يجسده الفنان أحمد الفيشاوي.

تفاصيل شخصية محمد رضوان

وأضاف «رضوان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفيلم لديه أكثر من خط درامي، ويتمحور حول شخصية «عادل»، وهو مشهور بادلائه بشهادة الزور، من أجل مصالحه والمقابل المادي، الذي يتقاضاه، ما يجعله يقف له بالمرصاد وفي مواجهة مستمرة معه، وتبدأ الاحداث في تصاعد بمواقف كوميدية بينهما.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث فيلم «عادل مش عادل» في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، شيري عادل، دينا، بدرية طلبة، محمد رضوان، محمود البزاوي، وآخرين، وهو من إخراج أحمد يسري وتأليف أدهم سعيد.