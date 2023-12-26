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عمر خيرت يجري بروفات حفل ليلة رأس السنة في دبي (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
09:00 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
عمر خيرت

عمر خيرت

شارك الموسيقار عمر خيرت جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فيديو له أثناء بروفات حفله المقرر إقامتة ليلة رأس السنة في دبي.

ونشر عمر خيرت فيديو بروفات حفله معلقا: «إبداع الموسيقار عمر خيرت في كواليس حفل موسيقي رائع في دبي أوبرا في 29 ديسمبر».

عمر خيرت يستأنف حفلاته الموسيقية

أعلن الموسيقار عمر خيرت مؤخرًا عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، استئناف نشاطه الفني الشهر المقبل بحفلين موسيقيين بدار الأوبرا المصرية، وذلك بعد توقف تضامنا مع فلسطين، ذلك حسبما أعلنت الصفحة الرسمية بدار الأوبرا المصرية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن حفلات خيرت قائلة: «حفلا الموسيقار الكبير عمر خيرت أوركسترا أوبرا القاهرة المسرح الكبير 11 و12 ديسمبر 2023 - 8 مساء».

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