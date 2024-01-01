الفصائل الفلسطينية تحتفل بالعام الجديد على طريقتها.. قصفت تل أبيب بـ20 صاروخا

أفادت شبكة «سكاي نيوز»، أن الفصائل الفلسطينية أطلقت رشقة صاروخية على مناطق واسعة في تل أبيب وضواحي القدس في موديعين ومنطقة بيت شيمش؛ ليكون ذلك القصف الأول للفصائل في العام الجديد 2024.

وكانت نوهت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، منذ قليل، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، بإطلاق ما لا يقل عن 20 صاروخًا من قطاع غزة تجاه تل أبيب.

الاحتلال الإسرائيلي وقع في فخ استراتيجي

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن الاحتلال الإسرائيلي وجد نفسه في موقف استراتيجي صعب ومعقد، مما يشير إلى احتمالية وقوع حرب طويلة الأمد ومتعددة الجبهات.

ووفقًا للتقرير، توضح المعلومات الاستخباراتية أن خطر الفصائل الفلسطينية قُدّر بشكل غير دقيق قبل تاريخ 7 أكتوبر المعروف بعملية «طوفان الأقصى» نتيجة لذلك، تم اتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك مخزونات الأسلحة في خطط الحرب، استعدادًا لحدوث حرب طويلة الأمد.

فخ استراتيجي واجهته الاحتلال الإسرائيلي

وتقرير صحيفة هآرتس الإسرائيلية ناقش معضلة وفخ استراتيجي واجهته الاحتلال الإسرائيلي منذ هجمات 7 أكتوبر وربما قبل ذلك، وقد تم تسليط الضوء على هذه المشكلة في التقرير.

ووفقًا لتقرير الصحيفة، أشارت إلى أن المسؤولين الاحتلال الإسرائيلي قد استصغروا قوة الفصائل الفلسطينية ولم يُعطوا الاهتمام الكافي للمعلومات الاستخباراتية التي تشير إلى التهديد الذي تمثله الحركة، كما أهملوا الخطط الهجومية والدفاعية التي كانت معدة من قِبَل مقاتلي الفصائل لمواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي.