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جهاز مدينة بدر يزيل مخالفات بناء في قطعتي أرض سكنيتين

كتب:

أيمن حمزة
11:24 ص | الإثنين 01 يناير 2024
قيادات الإسكان بمدينة بدر يواصلون حملات الإزالة

قيادات الإسكان بمدينة بدر يواصلون حملات الإزالة

شن جهاز تنمية مدينة بدر برئاسة رضوان عبدالرشيد، حملة لإزالة المخالفات، أسفرت عن ضبط مخالفة بناء في قطعتي أرض سكنيتين بالمدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة شدة خشبية بغرض صب غرف السطح بكامل المسطح والتحفظ على معدات بالقطعة رقم 26 منطقة 6 بالحي المتميز 2، كما تم إزالة مباني ردود مخالفة بالقطعة رقم 343 «ابني بيتك» قطاع «ج» بالحي الرابع، وتمّ التحفظ على جزء من المواد المستخدمة.

وأكّد المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أنَّ إزالة المخالفات تتم بصفة مستمرة داخل المدينة، للقضاء على أي مخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.