بشرى سارة للمواطنين في 2024.. 14 يوما إجازة بهذا الشهر

يحمل عام 2024، الكثير من الأحداث السارة للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، خاصة فيما يتعلق بالإجازات والعطلات الرسمية، التي تمنحها الدولة للعاملين، وفقًا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد، ومنها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى قوانين الهيئات الحكومية الأخرى غير الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.

إجازات بأجر كامل للقطاعين الحكومي والخاص

وفي إطار هذه الأخبار السارة، يعتبر شهر يونيو 2024، الأكثر من بين شهور العام الجديد، الذي يحصل فيه العاملون على إجازات وعطلات رسمية، إذ يحصل فيه عاملو القطاعين الحكومي والخاص، على 14 يومًا ما بين إجازة رسمية بأجر كامل، لأسباب دينية وأخرى قومية، ما بين عطلات أسبوعية رسمية للمنشآت والمصالح التي تمنح عامليها يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية بأجر، وتمثل نحو 98% من المصالح الحكومية، ونحو 65% من منشآت القطاع الخاص.

العطلات الرسمية الأسبوعية في شهر يونيو

«الوطن» تستعرض الإجازات والعطلات الرسمية في شهر يونيو 2024 ، على النحو التالي:

- يوم السبت 1 يونيو 2024: «عطلة أسبوعية».

- يوم الجمعة 7 يونيو 2024: «عطلة أسبوعية».

- يوم السبت 8 يونيو 2024: «عطلة أسبوعية».

- يوم الجمعة 14 يونيو 2024: «عطلة أسبوعية».

- يوم السبت 15 يونيو: وقفة عرفات

- يوم الأحد 16 يونيو: أول أيام عيد الأضحى المبارك.

- يوم الاثنين 17 يونيو: ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

- يوم الثلاثاء 18 يونيو: ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

- يوم الأربعاء 19 يونيو: رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

- يوم الجمعة 21 يونيو: «عطلة أسبوعية».

- يوم السبت 22 يونيو: «عطلة أسبوعية».

- يوم الجمعة 28 يونيو: «عطلة أسبوعية».

- يوم السبت 29 يونيو: «عطلة أسبوعية».

- يوم الأحد 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.