أسعار الذهب منتصف التعاملات الصباحية أول أيام 2024.. «اعرف سعر عيار 21»

استقرار كبير شهده سعر الذهب في محال الصاغة بالأسواق المصرية، ذلك مع بدايات التعاملات اليوم الاثنين في أول أيام عام 2024، إذ واصل سعر الذهب حالة الثبات التي شهدها القطاع منذ بداية اليوم، ليستقر سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولاً، عند 3170 جنيها للشراء دون مصنعية.

في السطور التالية ترصد «الوطن» أحدث أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليوم الأثنين 1 يناير 2024، في آخر التحديثات المعلنة من الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- هذا وقد سجل جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً يستخدم في صناعة السبائك، ما قيمته 3623 جنيها للشراء، دون احتساب الضريبة أو المصنعية.

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة، اليوم الأحد، ما قيمته 3321 جنيها للشراء، دون إضافة المصنعية، ويختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بمحلات الصاغة، ما قيمته 3170 جنيها للشراء دون احتساب مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 2717 جنيها.

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2113 جنيه للشراء دون مصنعية، فيما يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في مصر بمحلات الصاغة، نحو 25360 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2063 دولار.