تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-1-2024.. عيار 21 يسجل 3125 جنيهًا

تشهد أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-1-2024، تراجعًا ملحوظًا، داخل محلات الصاغة بدون ضريبة ومصنعية بنحو 45 جنيهًا، وذلك بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعًا، وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-1-2024 والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا 3125 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 3571 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

- كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية 2678 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

- وعن سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة وصل إلى 2089 جنيهًا شراء.

- فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 12 الآن 1811 جنيهًل للشراء.

- أما سعر جنيه الذهب وصل في محلات الصاغة بدون ضريبة ومصنعية إلى 25000 جنيه.

- وبالنسبة لسعر الاونصة وصل الان إلى 112671 جنيهًا.