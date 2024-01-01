طرق عمل توكيل قضايا «أون لاين».. اعرف الخطوات

تسعي الدولة المصرية دائمًا للتيسير على المواطنين، من خلال التقنيات الإلكترونية التي تقدمها بشكل دوري للحصول على خدمات التوثيق وغيرها من خلال منصاتها المختلفة ونشرح لكم في السطور التالية كيفية عمل توكيل أون لاين عبر منصة مصر الرقمية.

الدخول إلى منصة مصر الرقمية

الدخول لمحرك البحث «جوجل» ثم كتابة منصة مصر الرقيمة والدخول عن طريق تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال كتابة رقم الهاتف وكلمة المرور والدخول إلى الخدمات واختيار خدمة التوثيق، واختيار تحرير توكيل عام رسمي، والنقر على بدء الخدمة.

إدخال بيانات الطرفين

يقوم المواطن الراغب في عمل التوكيل في إدخال بياناته، والتي تتضمن الرقم القومي والمحافظة والحي الذي يسكن به وغيرها، ويلي هذه المرحلة ادخال بيانات الوكيل والذي يون غالباً محامي وتكون البيانات عبارة عن اسم المحام ورقمة القومي وبياناته. .

مرحلة الدفع بالفيزا

وبعد ذلك تأتي مرحلة الدفع بالفيزا لتحصيل ثمن التوكيل أون لاين عن طريق الخصم من بطاقة الدفع الخاصة بالمواطن، ويلي هذه المرحلة تحديد أقرب مكتب يمكن للصاحب التوكيل استلام التوكيل منه وأيضا تحديد ساعة الاستلام.