مشاهد مرعبة من زلزال اليابان.. «البيوت بتتهز والأطفال بتعيط» (فيديو)

اهتزاز مفاجئ وسريع للأرض، أثار الرعب في نفوس بعض الأسر اليابانية، إذ تعرضت محافظة إيشيكاوا اليابانية الواقعة غرب البلاد، لزلزال قوي، ما أدى إلى إطلاق السلطات تحذيرات من حدوث موجات تسونامي، بينما أظهرت لقطات مصورة، تضرر بعض الأسر من سقوط أجزاء من منازلهم، فضلا عن صراخ أطفالهم.

زلزال اليابان

It look dangerous https://t.co/7T24TplaK0 — Eishal Ahmed (@DrEishalAhmed) January 1, 2024

مقطع فيديو لا تتعدى مدته 28 ثانية، أظهر تضرر أسرة بشكل كبيرة من زلزال اليابان، إذ ظهرت نوافذ المنزل محطمة، بينما دُمرت بعض أجزائه وتحطمت محتوياته، كما سُمع صوت صراخ الأطفال واستغاثة إحدى السيدات: «يا إلهي تسونامي عنيف.. الأطفال تبكي والبيوت تهتز».

الحدث الاول في 2024



زلزال قوي يضرب اليابان بقوة 7.7!pic.twitter.com/vtI4NiXlFD — Insider Mix (@InsiderMix1) January 1, 2024

مشاهد مرعبة من زلزال اليابان

من بين مشاهد زلزال اليابان المرعبة، مقطع فيديو مدته 8 ثوان، يظهر اهتزاز عنيف لمجموعة من المنازل المتلاصقة إلى جوار بعضها، ما أثار الرعب في نفوس المواطنين، بينما نشر حساب مواطن ياباني يدعى «Mario Nawfal»، مقطع فيدو مرعب يظهر آثار الزلزال والتسونامي، يظهر جرف الزلزال لبعض الطرق، معلقا: «هذا تسونامي، الأوامر صدرت بسرعة إخلاء المناطق الساحلية الغربية في نيجاتا وتوياما وإيشيكاوا، وتحذيرات من تسونامي سارية المفعول».

وأظهر مقطع فيديو آخر، وثقته كاميرا أحد المواطنين اليابانيين، منزل يهتز بقوة وتسقط اللمبات الكهربائية والنجف، بينما تظهر سيدة صارخة: «يبدو الأمر خطيرا، هل علينا الرحيل؟»

BREAKING: EVACUATION ORDERS MASSIVE EARTHQUAKE HITS CENTRAL JAPAN



Immediate evacuation orders issued for the western coastal areas of Niigata, Toyama, and Ishikawa following a 7.6 magnitude earthquake in Ishikawa Prefecture.



Tsunami warnings in effect for the Japan Sea… https://t.co/0CNR9gLV9P pic.twitter.com/DK6iY6OLgq — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 1, 2024

وبحسب الفيديوهات المنتشرة لزلزال اليابان، فإن بعض السكان فضّلوا مغادرة منازلهم بعد تحطم بعض أجزائها، تجنبا لإصابتهم بالضرر، إذ أظهرت لقطات مصورة تجمع بعض الأشخاص في منطقة فضاء خارج منازلهم وسط وجود تشققات في الأرض.

JAPAN 7.6 EARTHQUAKE



Earthquake has been upgraded to 7.6.



Evacuations orders and tsunami warnings have been issued.



Source: ABC https://t.co/u92UR4KSOf pic.twitter.com/80G0mqwBz2 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 1, 2024

زلزال اليابان بلغت قوته 7.6 درجة، وحدث بسبب تحرك طبقة الصخور تحت سطحها، أو بسبب نشاط بركاني أو صهاري، وفق ما أعلنته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، مؤكدة إغلاق طرق سريعة رئيسية في محيط مركز المناطق التي ضربها الزلزال.