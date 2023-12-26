أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26-12-2023

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أسعار سبائك الذهب في مصر الآن، حيث تشهد أسعار الذهب تذبذبا داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية، بسبب عدم استقرار الأسعار عالميا.

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات

وأوضحت الشعبة أنّ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 تبلغ 19 ألفا و268 جنيها، فيما تسجل سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 داخل محلات الصاغة تسجل 384 ألفا و857 جنيها أما سعر سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 تصل إلى 385 ألفا و36 جنيها، وعن سعر سبيكة الذهب 50 جرام تسجل 192 ألفا و429 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام

ووصل سعر سبيكة الذهب 20 جراما عيار 24 في محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية 76 ألفا و992 جنيها، أما سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام وصلت إلى 20 ألفا و721 جنيها فيما يبلغ سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام في منتصف التعاملات 40 ألفا و82 جنيها، وبالنسبة لسعر سبيكة الذهب 31.10 جرام عيار 24 الآن 119 ألفا و722 جنيها.