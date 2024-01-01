تراجع 15 جنيها في أسعار الذهب اليوم.. و«آي صاغة»: 13% ارتفاعا عالميا بالأوقية

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، تزامنًا مع استمرار عطلة البورصة العالمية احتفالًا بأعياد الميلاد، في حين تترقب الأسواق بيانات اقتصادية هامة خلال الأسبوع الجاري، للحصول على إشارات حول السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

تراجع أسعار الذهب

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام تعاملات يوم السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3160 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 2062 دولار.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3612 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2709 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 25280 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

ولفت إمبابي إلى أن متوسط أسعار الذهب في شهر يناير سجلت نحو 1773 جنيهًا، وفي فبراير 1713 جنيهًا، وفي مارس نحو 1979 جنيهًا، و أبريل نحو 2339 جنيهًا، ومايو نحو 2444 جنيهًا، ويونيو نحو 2269 جنيهًا، ويوليو نحو 2182 جنيهًا، وأغسطس نحو 2253 جنيهًا، وفي سبتمبر نحو 2202 جنيهًا، وسجل في أكتوبر نحو 2378 جنيهًا، وفي نوفمبر نحو 2688 جنيهًا، وفي ديسمبر نحو 2993 جنيهًا.

وارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 13%، وبنحو 237 دولارًا خلال تعاملات العام، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1825 دولارًا، ولامست مستوى 2153 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها، واختتمت تعاملات العام أمس الجمعة عند مستوى 2062 دولارًا.

بيانات الوظائف الأمريكية

وتترقب الأسواق يوم الأربعاء المقبل، صدور بيانات الوظائف الأمريكية، بجانب تقرير محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشهر ديسمبر الماضي، كما تترقب الأسواق يوم الخميس صدور تقرير بيانات طلبات الإعانة الأمريكية، وذلك للحصول على رؤية واضحة حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.