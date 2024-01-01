«الغد»: المبادرة المصرية تستهدف وقف الاعتداءات الغاشمة على غزة

أكد حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، أن المبادرة المصرية الأخيرة بمقترحاتها ومراحلها الثلاث مبادرة هامة تنتظر موافقة الأطراف عليها إسرائيل وحماس، وهي تستهدف السير نحو وقف الاعتداءات الغاشمة على أهالي غزة بعد أن منع الصمت الإنجليزي والفيتو الأمريكي وقف الحرب من قبل مجلس الامن.

وأكد «موسى»، لـ«الوطن»، أن مصر تحاول جاهدة التحايل على الموقف الأمريكي الذي منع الإرادة الدولية من وقف الحرب وحال ضد صدور قرار أممي ملزم لإسرائيل من مجلس الأمن لوقف الحرب، وتمثل المساعي المصرية العقل في مواجهة الفوضى الأمريكية والجدية والمسؤولية في مواجهة غياب المسؤولية التي تتصف به تصرفات الإدارة الامريكية المنحازة بشدة لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة.

المبادرة المصرية

وأضاف رئيس حزب الغد، أن مصر في مواجهة دائمة في مواجهة السياسات الأمريكية الخرقاء، وفي مواجهة غطرسة القوة وغياب المسؤولية الأمريكية، وفي مواجهة الإصرار الإسرائيلي على طرد الفلسطينيين وتصفية وجودهم في غزة.