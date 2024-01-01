«التموين» تعلن استخراج 568 ألفا و911 بطاقة جديدة لمحدودي الدخل في 2023

أكدت وزراة التموين والتجارة الداخلية أن عام 2023 شهد توسعا في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، من خلال استخراج عدد 568 ألفا و911 بطاقة تموينية جديدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.

دعم الخبز البلدي

ونوهت وزارة التموين في تقرير حصاد عام 2023 بأن العام الماضي أيضا شهد الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية، إذ يجرى إنتاج ما يقارب من 250 إلى 270 مليون رغيف يوميا، لعدد 72 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.

وأشارت إلى أنه جار توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد 63 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36.1 مليار جنيه خلال عام 2023، بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).

إضافة المواليد على التموين

وبالنسبة لإضافة المواليد أكدت وزارة التموين أنه يجري الإضافة للفئات (أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة – مستحقي معاش التضامن الاجتماعي – أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الاسر البديلة)، على ألا تزيد البطاقة عن أربعة أفراد.

حزمة الحماية الاجتماعية

أشارات وزارة التموين، في تقريرها عن تنفيذ التكليف والتوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية في ما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر2022 حتى 30 يونية 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر بمعدل منصرف شهرى يقدر بنحو 833 مليون جنيه و بتكلفة إجمالية تقدر بنحو(8.33 ) مليار جنيه .