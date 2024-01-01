«التموين» تعلن مستجدات تكويد دمغ الذهب بالليزر: نجح في الاختبار وجاهز للإنتاج

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مستجدات مشروعات مصلحة الدمغة والموازين التابعة لها، وتحديدًا مشروع دمغ المصوغات والموازين والمعادن الثمينة، أو ما يعرف بالمشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة (QR system).

المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة

ونوهت وزارة التموين، في تقرير حصاد 2023، إلى أنَّه تمَّ الانتهاء من المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة (دمغ الذهب والتكويد بالليزر)، معلنة عدة تفاصيل كالتالي:

- تمّ الانتهاء من توريد وتركيب الأجهزة الخاصة بالمشروع، وتفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختبارية وجار التجهيز للبيئة الإنتاجية.

- يهدف المشروع للحد من الممارسات الضارة وإحكام السيطرة على سوق المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة وزيادة القدرة التصديرية ورفع ثقة المتعاملين فيها وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية.

- تمّ تدبير وتوريد 5 أجهزة دمغ بالليزر من خلال شركة «جرافوتيك» الفرنسية واللازمة لبدء تشغيل المنظومة.

- استضافة البرمجيات الخاصة بالمنظومة كما تمّ اختبارها من حيث صحة تشغيلها وذلك بمركز البيانات الموحد للدولة بالعاصمة الإدارية.

- تمّ التنسيق مع كل من (الشركة المصرية للاتصالات ـ إدارة الإشارة) لتوفير مسارات الربط للمنظومة بين المقر الرئيسي للمصلحة ومركز البيانات الموحد للدولة.

- في إطار تحقيق الاعتمادية لأعمال مصلحة دمغ المصوغات والموازين تأكيداً لموثوقية نتائج قياساتها، فقد تمّ انتهاج سياسة اعتماد معامل المصلحة طبقاً للمواصفة القياسية رقم 17025.

- تم تجديد اعتماد معمل الكتلة بنجاح لمدة عام وجار اتخاذ إجراءات اعتماد معامل فحص المعادن الثمينة (الفحص بالأشعة السينية - الفحص بالامتصاص الذري)، بالإضافة الى معمل فحص الأحجار ذات القيمة.