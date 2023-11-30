محمد سعد لـ«الوطن»: أدرس المشاركة في ماراثون الدراما الرمضاني المقبل

يعيش الفنان محمد سعد حالة من الانتعاشة الفنية، خلال الفترة الحالية، إذ يعكف على التحضير لمسرحيته الجديدة، وكذلك فيلمه الجديد، الذي يعود به للسينما بعد غياب كبير.

محمد سعد يدرس المشاركة في السباق الرمضاني

وقال محمد سعد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه تلقى العديد من العروض خلال الفترة الحالية، للمشاركة في السباق الرمضاني القادم 2024، وهو حاليا يقرأ السيناريوهات، ومن بينهم أعمال مكونة من 15 حلقة فقط.

مشاركة محمد سعد في السباق الرمضاني الماضي

كان محمد سعد شارك في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل «إكس لانس»، التي كانت تدور أحداثه حول الحاج حناوي أو كما يعرف بالإكس لانس، الذي يجد نفسه بالصدفة متورطًا مع عصابة كبيرة في تهريب الآثار بعد أن يصدم أحد الأشخاص بسيارته.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد فتحي، حسام داغر، بوسي الهواري، سارة درزاوي، حسن عبد الفتاح، ياسر على ماهر، سامي مغاوري، ويزو، مصطفي درويش، عمر مصطفي متولي.