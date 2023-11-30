رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محمد سعد لـ«الوطن»: أدرس المشاركة في ماراثون الدراما الرمضاني المقبل

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:50 ص | الخميس 30 نوفمبر 2023
محمد سعد

محمد سعد

يعيش الفنان محمد سعد حالة من الانتعاشة الفنية، خلال الفترة الحالية، إذ يعكف على التحضير لمسرحيته الجديدة، وكذلك فيلمه الجديد، الذي يعود به للسينما بعد غياب كبير.

محمد سعد يدرس المشاركة في السباق الرمضاني

وقال محمد سعد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه تلقى العديد من العروض خلال الفترة الحالية، للمشاركة في السباق الرمضاني القادم 2024، وهو حاليا يقرأ السيناريوهات، ومن بينهم أعمال مكونة من 15 حلقة فقط.

مشاركة محمد سعد في السباق الرمضاني الماضي 

كان محمد سعد شارك في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل «إكس لانس»، التي كانت تدور أحداثه حول الحاج حناوي أو كما يعرف بالإكس لانس، الذي يجد نفسه بالصدفة متورطًا مع عصابة كبيرة في تهريب الآثار بعد أن يصدم أحد الأشخاص بسيارته.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد فتحي، حسام داغر، بوسي الهواري، سارة درزاوي، حسن عبد الفتاح، ياسر على ماهر، سامي مغاوري، ويزو، مصطفي درويش، عمر مصطفي متولي.

اقرأ المزيد:

محمد صلاح وأحمد سعد يرقصان على أنغام «وسع وسع واليوم الحلو دا» (فيديو)

المكتب الإعلامي للنائب أحمد أبو هشيمة ينفي علاقته بالمدعو عبد الله مصطفى محمد سعد أبو هشيمة المتحفظ على أمواله

أحمد سعد يستقبل عصام السقا بحفله بالعلمين ويشكر محمد رمضان (صور)

محمد أنور يكشف كواليس أغنية اختياراتي لـ أحمد سعد ضمن فيلم «مستر إكس»

9 معلومات عن الطالب محمد علي سعد قاهر السرطان بعد وفاته.. الملاك الأسطورة

محمد سعد عبدالحفيظ: الضمير الإنساني انتصر للقضية الفلسطينية
بقلم أحمد عبد الرحمن