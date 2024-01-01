إزالة 6 حالات بناء بدون ترخيص في مركز ملوي بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمجلس قروي تونا الجبل وأبشادات من التصدي لتعديات على أملاك الدولة بالظهير الصحراوي الغربي، حيث تم إزالة خط مياه ري معد للتعدي على أملاك الدولة بمساحة 30 فدانا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وواصلت الوحدة المحلية لمجلس قروي المعصرة، برئاسة أحمد محرم، التصدي لأعمال البناء المخالف على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة 3 حالات تعد بقرية دير الملاك والمعصرة ونزلة تونا الجبل.

كما تم إزالة 3 حالات بناء بدون ترخيص بأحياء مدينة ملوي «غرب ـ شرق ـ جنوب»، بحضور نواب رئيس مركز ملوي وعدد من الجهات المعنية، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكن محمد عبد الغني نائب رئيس المدينة، وبرفقته الجهات المعنية، من إيقاف سيارة محملة بالطوب الأحمر لاستخدامها في البناء المخالف بقرى مركز ملوي.

حملات مكبرة لإزالة التعديات

وقال رئيس مدينة ملوى إنه سيتم الضرب بيد من حديد والتصدي بكل حزم لأي محاولة للشروع بالبناء المخالف بدون ترخيص بمدينة ملوي، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتكليفات اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، في هذا الشأن.