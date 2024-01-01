تعرف على سعر الدرهم الإماراتي في ختام تعاملات اليوم الاثنين

يغلق سعر الدرهم الإماراتي في ختام تعاملات اليوم الاثنين داخل كافة البنوك المصرية على استقرار مستمر منذ بداية التعاملات الصباحية، إذ بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

وأوضح الموقع أن سعر الدرهم الإماراتي سجل في ختام تعاملات اليوم الاثنين داخل البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم داخل بنك مصر 8.40 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدرهم الإماراتي في ختام تعاملات اليوم الاثنين داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 8.42 جنيه للبيع أما سعر الشراء 8.41 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وعن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين داخل بنك القاهرة سجل 8.42 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.