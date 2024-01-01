الحد الأقصى للسحب والشراء للبطاقات الائتمانية خارج مصر.. التفاصيل الكاملة

توفر البنوك المصرية إمكانية استخدام البطاقات الائتمانية سواء في السحب أو الشراء خارج مصر خلال السفر، أو الشراء من المواقع الأجنبية ونرصد الحد الأقصى للاستخدام خارج البلاد من خلال مختلف البطاقات الائتمانية من بنك مصر.

ووفقا لقائمة أسعار خدمات بنك مصر في يناير 2024، فإن الحد الشهري للشراء خارج مصر والشراء عبر الإنترنت بالعملية الأجنبية كما يلي:

الحد الشهري للشراء خارج مصر

- بطاقة كلاسيك أو كلاسيك الإسلامية 100 دولار شهريًا.

- البطاقة الذهبية أو الذهبية الإسلامية 200 دولار شهريًا.

- بطاقة التجار أي بيزنس أو الشركات 100 دولار شهريًا.

- بطاقة التيتانيوم أو التيتانيوم الإسلامي 500 دولار شهريًا.

- البطاقة البلاتينية ألف دولار شهريًا.

- بطاقة سيجنتشر أو وورلد، ألفين دولار شهريًا.

- بطاقة وورلد إيليت 4 آلاف دولار شهريًا.

وبالنسبة للشراء من خلال شبكة الإنترنت خارج مصر «من ضمن حد المشتريات الشهري خارج مصر كالتالي:

- بطاقة كلاسيك أو كلاسيك الإسلامية 60 دولار شهريًا.

- البطاقة الذهبية أو الذهبية الإسلامية 100 دولار شهريًا.

- بطاقة التجار أي بيزنس أو الشركات 60 دولارا شهريًا.

- بطاقة التيتانيوم أو التيتانيوم الإسلامي 250 دولارا شهريًا.

- البطاقة البلاتينية 500 دولار شهريًا.

- بطاقة سيجنتشر أو وورلد، ألف دولار شهريًا.

- بطاقة وورلد إيليت ألفين دولار شهريًا.

الحد الشهري للسحب النقدي

وعن الحد الشهري للسحب النقدي خارج الجمهورية يكون للبطاقة الكلاسيك والذهبية والبيزني والتيتانيوم والبلاتينية 100 دولار شهريًا، وبالنسبة لبطاقة سيجنتشر وورلد وورلد إيليت 200 دولار شهريًا.