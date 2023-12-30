أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر.. تصل إلى 22%

تتيح البنوك المصرية كافة، خلال الفترة الحالية، برامج ادخارية متنوعة تختلف التفاصيل الخاصة بها وفقا لكل بنك، في ظل استمرار إقبال المواطنين على شراء الشهادات الادخارية حتى نهاية العام الجاري 2023، ومن ضمن تلك البنوك المصرية التي توفر لعملائها شهادات ادخارية بنك مصر، الذي تختلف أسعار الفائدة على الشهادات التي يقدمها للمواطنين حسب طبيعة كل شهادة.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر، والتي جاءت كما يلي:

شهادة ابن مصر

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- وبالنسبة لسعر الفائدة يصل في السنة الأولى إلى 22%، وفي العام الثاني إلى 18%، والسنة الثالثة 16%.

- يكون العائد شهريا بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنويا خلال فترة الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة القمة

- يمكن للأفراد الطبيعيين شراء شهادة القمة.

- تستمر مدة الشهادة إلى 3 أعوام.

- يبلغ سعر العائد 19% ويصرف شهريا بشكل ثابت.

- يمكن استرداد قيمة شهادة القمة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات

- يقدم بنك مصر للمواطنين شهادة ادخارية تصل مدتها إلى 5 سنوات.

- يمكن للأفراد الطبيعيين الحصول على الشهادة.

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى 1200 جنيه ومضاعفاتها.

- سعر عائد يصل إلى %12.25.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات

- تصدر الشهادة السباعية للأفراد الطبيعيين.

- مدة الشهادة تصل إلى 7 أعوام.

- يكون الحد الأدنى لشراء الشهادة 750 جنيها ومضاعفاتها.

- سعر العائد يصل إلى 12.75%.