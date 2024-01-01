أمين الفتوى: دعاء ييسر الزواج ويقضي الحوائج.. (فيديو)

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول إن زواجها تأخر وتريد أن تعرف دعاء تدعو به الله سبحانه وتعالى؟.

قصة الرجل الأعمى مع النبي

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «في دعاء علمه لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ندعو الله به، لقضاء أي دين أو مرض أو حل مشكلة، ولما جاء رجل أعمى لسيدنا النبي، وقال له عاوز أشوف قال له ردد هذا الدعاء فردده فشفي».

وأضاف أن العبد عليه أن يتوجه إلى ويدعو ويقول: «بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي (قول حاجتك) لتقضى لي.. اللهم شفعه فيّ».