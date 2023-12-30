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علي جمعة يكشف أفضل صيغ الدعاء للمريض.. ردده في أي وقت

كتب:

رؤى ممدوح
04:23 م | السبت 30 ديسمبر 2023
الدكتور علي جمعة

الدكتور علي جمعة

يعد الدعاء للمريض من الأمور التي يحرص ويدعو إليها الإسلام، كونه من أسباب الألفة بين الناس، وتتعدد صيغ الدعاء للمريض وفقاً لكل شخص، إلاّ أنّ الجوهر هو التضرع إلى الله ليرفع عنه البلاء.

أفضل دعاء للمريض

وكشف الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، عبر صفحته الرسمية، أفضل دعاء للمريض، ويمكن للشخص ترديده في أي وقت، وهو كالتالي: «اللهم يا شفيق يا رفيق اشفق بنا وبكل مبتلى ومريض، اللهم فرج عنا كل هم وغم وأخرجنا من كل حزن وكرب، يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج عنا ما قد ضاقت به صدورنا وقل معه صبرنا، وقلت فيه حيلتنا وضعفت له قوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين».

أشهر دعاء للمريض

ومن أشهر صيغ الدعاء للمريض: «إلهي أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير».

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