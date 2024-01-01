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أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يكشف حكم طباعة مصاحف على روح المتوفى

كتب:

محمد عزالدين
08:14 م | الإثنين 01 يناير 2024
المصحف الشريف

المصحف الشريف

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم طباعة مصحف رحمة على روح المتوفى؟

أماكن مخصصة في الأزهر لطباعة المصحف

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «هناك أماكن مخصصة في الأزهر الشريف لطباعة المصحف، حتى يخرج المصحف مراجعا لا ينقص فيه حرفا حتى لا يصبح المصحف محرفا».

وتابع: «طالما إحنا متعلقين بالمصحف الشريف وعاوزين نعمل مصاحف على روح المتوفى، يبقى لازم يكون بشكل جيد، ولا نذهب لأي شخص ونطلب منه تنفيذ هذا الأمر، فهناك جهة في الأزهر الشريف منوط بها ذلك حتى لا يحرف كتاب الله».

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