موقف الدراسة والامتحانات في المحافظات غدا تزامنا مع توقعات سقوط أمطار

كشفت مديريات تعليم بعدة محافظات موقف الدراسة والامتحانات غدا، تزامنا مع وجود توقعات بسقوط أمطار بنسبة تصل إلى 60% في عدة مناطق، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

موقف الدراسة والامتحانات في المحافظات غدا

وأكد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، انتظام الدراسة والامتحانات غدا في مختلف مناطق المحافظة، كما أعلن الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، انتظام الدراسة غدا في جميع مدارس المحافظة.

وفي مديرية التعليم بالبحيرة، صرح مصدر مسؤول لـ«الوطن»، أن الدراسة منتظمة غدا في المحافظة، كما أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ انتظام الدراسة أيضا في جميع مدارس الإقليم.

كما أعلن الدكتور عربي أبو زيد وكيل تعليم الإسكندرية، انتظام الدراسة غدا في مختلف مدارس المحافظة.

توقعات بسقوط أمطار وشبورة كثيفة

وتشهد المحافظات غدا الثلاثاء توقعات بسقوط الأمطار بنسبة تصل إلى 60% على مدار اليوم، مع تأثير ظاهرة الضباب الكثيف على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية الكثيفة، بداية من الساعة 4 فجرا حتى 8 صباحا.