احذر من الشبورة الكثيفة.. كيف يتوخى قائدو المركبات الضباب خلال الصباح؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء، موضحة أن شبورة مائية كثيفة تسود على غالبية الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال سيناء، ومدن القناة، وشمال الصعيد، منوهة بضرورة توخي الحذر، وخاصة لقائدي المركبات خلال فترات الصباح الباكر.

نصائح لقائدي المركبات في حالة الضباب الكثيف

من الأفضل في حال وجود شبورة كثيفة أن تتجنب القيادة في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء عندما يكون الضباب عادة أكثف، وإذا كنت مضطرًا للقيادة في الضباب الكثيف، فتأكد من أن سيارتك مزودة بمصابيح الضباب الأمامية والخلفية، وقم بتشغيلها عند الحاجة.

- قلل من سرعتك، واترك مسافة أكبر بينك وبين السيارة التي أمامك.

- ركز على الطريق أمامك، وكن مستعدًا للتوقف في أي وقت.

- إذا اضطررت للتوقف، فتوقف جانبًا بعيدًا عن الطريق، واطفئ مصابيح سيارتك.

- استخدم المرايا الجانبية والخلفية بشكل متكرر للتحقق من حركة المرور.

- إذا كنت تواجه صعوبة في رؤية الطريق، فتوقف في مكان آمن وانتظر حتى يزول الضباب.

- إذا كنت تقود في منطقة بها ضباب كثيف، فحاول القيادة خلف سيارة أخرى، لأن أضواء السيارة الأمامية قد تساعدك على رؤية الطريق بشكل أفضل.

- لا تستخدم فراملك فجأة، فقد يؤدي ذلك إلى انزلاق سيارتك.

- لا تحاول تجاوز السيارات الأخرى في الضباب الكثيف، فقد لا تتمكن من رؤية ما إذا كان هناك أي خطر في الطريق.

- لا تستخدم إشارات الانعطاف أو الفرامل في الضباب الكثيف، لأن ذلك قد يؤدي إلى تشتيت انتباه السائقين الآخرين.

- إذا كنت تقود في منطقة بها ضباب كثيف، فكن حذرًا واتبع هذه النصائح للحفاظ على سلامتك.