خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة.. وطرق ترشيد الاستهلاك

يهتم الكثيرون من المواطنين بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهريا، استعدادا لدفع المبالغ المستحقة عن الاستهلاك، في الموعد المحدد، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن الاستهلاك الشهري للكهرباء وفقا لشركة الكهرباء التابعين لها بحسب المنطقة السكنية، حيث توزع شركات الكهرباء وفقًا لتوزيع أقاليم الجمهورية، لذا نستعرض الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة

وتحرص شركة الكهرباء على توفير العديد من الخدمات الإلكترونية لعملائها، ومن أهم هذه الخدمات هي الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة، عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة من هنــــــــــــا، باتباع الخطوات التالية:

- اضغط على خدمات العملاء.

- اختر استعلام عن فواتير الكهرباء.

- سجل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

- اضغط على كلمة استعلام.

إذا لم يكن لديك حساب قم بإنشاء حساب على الموقع عن طريق اختيار مستخدم جديد وملء البيناتا المطلوبة.

ويمكن التواصل مع الشركة من خلال تسجيل البياناتبكود التحصيل الآلي، مع العلم أن البيانات المدخلة من قبل المشترك هي البيانات الرسمية التي سيتم من خلالها التعامل مع الشركة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة من تطبيق الهاتف

وتوفر شركة كهرباء جنوب القاهرة تطبيق خاص عبر الهواتف المحمولة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء، بعد تنزيل التطبيق من متجر التطبيقات، واتباع الخطوات التالية:

- افتح التطبيق واضغط على الاستعلام عن الفواتير.

- ادخل رقم المشترك ورقم العداد.

- اضغط على استعلام.

ويمكن للعملاء الاستعلام عن فاتورتهم من خلال الاتصال بالخط الساخن للشركة على الرقم 27736996، باتباع الخطوات الآتية:

- اتصل بالخط الساخن لشركة الكهرباء على الرقم 27736996.

- اضغط على رقم 1 للاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

- ادخل رقم المشترك ورقم العداد.

- انتظر حتى يتم الاستعلام عن الفاتورة.

كيفية حساب فاتورة الكهرباء

للتعرف على شرائح الإستهلاك وكيفية حساب الفاتورة اتبع الخطوات التالية:

- اختر خدمة حساب فاتورة الكهرباء.

- حدد المحافظة التابع لها.

- اكتب كمية الاستهلاك بالكيلو وات ساعة.

- اضغط على احسب.

- تظهر لك قيمة الاستهلاك ومصاريف خدمة العملاء بالجنيه المصري.

فائدة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

تساعد خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، المواطنين لمعرفة قيمة فاتورة الاستهلاك قبل وصولها إلى المنزل، استعدادا لسدادها في موعدها المحدد، كما تساعد هذه الخدمة على التعرف على الاستهلاك الشهري للكهرباء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الاستهلاك.

كيفية تقديم شكوى لوزارة الكهرباء

وتتلقى وزارة الكهرباء شكاوى المواطنين عبر عددًا من الآليات للتواصل مع المشتركين، بجميع فروع الشركة، وإجراء المعاينة اللازمة للتأكّد من الأحمال والتعديل في حالة وجود خطأ، والرد على المشترك خلال 48 ساعة عن طريق خدمة «واتس آب»، أو مركز الشكاوى عبر رقم رقم 121.

ويمكن للمشتركين التقدم بشكوى إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء أيضًا، من خلال اتباع الآتي:

- التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة، خلف نادي السكة مدینة نصر.

- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- من خلال البرید ص.ب. 73 - بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- عبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org.

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479، أوالاتصال على التلیفون رقم 23421475 داخلي 154.

إرشادات التعامل مع الكهرباء أثناء تساقط الأمطار

وفي حالة تساقطالأمطار خلال فصل الشتاء يمكن اتباع التعليمات الآتية لتجنب حدوث ماس كهربائي.

- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء في الشوارع سواء أعمدة الإنارة أو الأكشاك أو الكابلات.

- عدم الاقتراب من الأسلاك الكهربائية المكشوفة أو غير المكشوفة.

- عدم ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل في حال كانت الملابس مبتلة.

- توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الامطار.

- التواصل مع الشركة القابضة لكهرباء مصر للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة، وإبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة، من خلال الحسابات الرسمية للشركة.