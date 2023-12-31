«رياضة جنوب سيناء» تنظم ورشة «حرفتك صنعتك» في رأس سدر

نظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، ورشة حرفية برأس سدر، تحت شعار «حرفتك صنعتك»، تضمنت العديد من الصناعات الحرفية البسيطة.

وأشار محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إلى أن الورشة نُظمت بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بمركز التنمية الشبابية بمدينة رأس سدر.

الهدف من الورش الفنية

وأكد وكيل الوزارة، أن ورش العمل المقامة تهدف للاهتمام بالشباب وتقدم الدعم لهواة الحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة باعتبارها جزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية وتسهم في نشر ثقافة العمل الحر واستثمار طاقات ومهارات الشباب والفتيات، وتمكن الشباب من إنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

فعاليات الورش الفنية

وأشار «فتحي» إلى أن الورش الفنية تضمنت كيفية صناعة الأباجورات الهاند ميد، بكل أشكالها، بالإضافة للمشغولات اليدوية الدالة على الهوية التراثية لأهل البادية.