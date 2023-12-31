جنوب سيناء: تشغيل الآبار بالكهرباء في وادي السحيمي اعتبارا من الأربعاء المقبل

أعلنت غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، تعديل تشغيل الآبار الخاصة بالتجمعات التنموية بالوديان التابعة لمدن المحافظة، لتعمل بالكهرباء بدلا من المولدات الكهربائية التي تعمل بالديزل، وذلك نظرًا لارتفاع تكلفة التشغيل والاستمرارية.

وجاء هذا القرار، بناءً على التوجيهات الصادرة بهذا الشأن من المسؤولين، وبناءً على طلبات السادة المنتفعين بالتجمعات التنموية داخل مدن محافظة جنوب سيناء، ويأتي ذلك لاحقًا للإعلانات السابقة بخصوص تشغيل الأبار الكهربائية في التجمعات التنموية بالمحافظة.

موعد تشغيل الكهرباء بتجمع وادي السحيمي

وأكّد المجلس المحلي لمدينة رأس سدر، أن تعديل التشغيل بالكهرباء بتجمع «وادي السحيمي» بمدينة رأس سدر، سيتم يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024، بتواجد المنتفعين وأصحاب الأراضي الزراعية داخل الوادي.

موعد تواجد المنتفعين داخل التجمع

وأهابت محافظة جنوب سيناء بضرورة تواجد جميع المنتفعين بالتجمع خلال 72 ساعة، قبل المواعيد المحددة لبدء التشغيل، وفي حال عدم الحضور خلال الموعد المحدد، فسوف يجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية دون أدنى مسؤولية على المحافظة.

وسوف يجري الإعلان عن موعد تشغيل الآبار بالكهرباء، لباقي التجمعات بمدن المحافظة تباعًا.