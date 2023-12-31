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محافظ جنوب سيناء يؤكد جاهزية شرم الشيخ لاحتفالات الكريسماس (صور)

كتب:

داليا منير
07:58 ص | الأحد 31 ديسمبر 2023
محافظ جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، استعدادات مدينة شرم الشيخ لاحتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد والعام الجديد، رافقه اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والعقيد أحمد صلاح مدير مرور جنوب سيناء، حيث تفقد المحافظ السوق القديم ومنطقة مصر القديمة بشرم الشيخ.

تكثيف أعمال النظافة في الشوارع والميادين

وأكد المحافظ أن مدينة شرم الشيخ وكل المدن السياحية بالمحافظة، أتمت استعداداتها لاستقبال العام الجديد وأعياد الميلاد المجيدة، حيث تم تكثيف أعمال النظافة بالإضافة إلى تزيين الحدائق والشوارع، والمناطق المحيطة بالفنادق والمنشآت السياحية، كما قامت المحافظة بإجراء الصيانة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع، وأعمال التجميل

مواعيد دخول السيارات لمنطقة السوق التجاري القديم

ووجه المحافظ، مدير المرور، بالمدينة بضرورة الالتزام بمواعيد دخول السيارات للسوق التجاري القديم، طبقا للتوقيتات المحددة، للسماح للزائرين بالتمتع بسياحة التسوق وزيارة منطقة السوق القديم بحرية ويسر، حيث أن المحافظة أصدرت قرارا بعدم دخول السيارات لمنطقة السوق التجاري القديم بعد الساعة الثامنة مساء.

وأكد «فودة» أن الجولات الميدانية مستمرة لمتابعة استعدادات المدن لاستقبال عيد الميلاد المجيد، مشيرا إلى أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة للاطمئنان على جاهزية كافة الشوارع والمقاصد السياحية وأماكن الزيارات.

محافظ جنوب سيناء يلتقي السياح ويستمع إلى آرائهم

وحرص المحافظ خلال الجولة، على لقاء عدد من السائحين من جنسيات مختلفة لتهنئتهم بالعام الميلادي الجديد وأعياد الميلاد والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، وقاموا السياح بتقديم الشكر للمحافظ على مجهوداته في ظهور مدينة شرم الشيخ بالمظهر المتألق الساحر، بالإضافة لحسن النظافة والتنظيم.

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