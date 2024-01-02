آخرهم لواء.. قائمة بأسماء قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي على أيدي الفصائل

صرّح جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، بأن الفصائل الفلسطينية قتلت لواء في الكتيبة 7020، خلال الاشتباكات في قطاع غزة، حسبما ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

مقتل لواء بجيش الاحتلال الإسرائيلي

وأفاد الاحتلال الإسرائيلي بأن اللواء الذي قتل على أيد الفصائل يُدعي عميحاي يسرائيل يهوشوع أوستر، وينتمي إلى الكتيبة 7020 تشكيلة «هشارون5»، كما قتلت الفصائل جندي وأصابت اثنين آخرين بجروح خطيرة في شمال القطاع.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام العبرية، جرى الإعلان أن الجندي القتيل رقم 507 هو الرقيب الأول احتياطي عامي حاي يهوشوع أوستير، يبلغ من العمر 24 عامًا، وكان يخدم في الكتيبة 7020 بفرقة هشارون، وتوفي خلال المعركة في شمال القطاع.

قائمة قتلى جيش الاحتلال

وتأتي قتلى جنود الاحتلال علي يد الفصائل الفلسطينية كالتالي:

- قتل العقيد أساف حمامي، البالغ من العمر 41 عامًا، الذي كان يشغل منصب قائد لواء الجنوب في فرقة غزة، في هجوم وقع في السابع من أكتوبر، وعثر على جثته وهي محتجزة في غزة.

- توفي العقيد يوناتان شتاينبرج، الذي يبلغ من العمر 42 عامًا وكان يشغل منصب قائد لواء ناحال، في تبادل إطلاق نار قرب كرم أبو سالم.

- العقيد ليئون بار هو ضابط كبير يعمل في فرقة الضفة الغربية بجيش الاحتلال.

- قائد الوحدة المتعددة الأبعاد، العقيد روعي يوسف ليفي البالغ من العمر 44 عاما.

- المقدم ساهار تسيون مخلوف البالغ من العمر 33 عاما، من فرقة غزة قائد كتيبة اتصال.

- المقدم يوناتان تسور البالغ من العمر33 عاما قائد كتيبة في لواء جولاني.

- المقدم إيلي جينسبيرج البالغ من العمر42 عاما، ضابط في وحدة الكوماندوز البحرية «هشايطيت-13» من وحدات النخبة.

- المقدم عليم عبد الله البالغ من العمر40 عاما، نائب قائد اللواء 300، قُتل في مواجهة على الحدود مع لبنان.

- المقدم ميدان يسرائيل البالغ من العمر35 عاما، قائد إمداد القيادة في القيادة الجنوبية.

- المقدم سلمان حبقة البالغ من العمر33 عاما، قائد الكتيبة 53، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وكشفت قوات الاحتلال الإسرائيلية، عن إصابة جندي بجروح خطيرة في المعارك التي جرت في جنوب قطاع غزة، مؤكدة أنه جرى نقل المقاتلين المصابين لتلقي العلاج اللازم في المستشفى، وإبلاغ أسرهم بالوضع الصحي لأبنائهم.