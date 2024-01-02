إسعاد يونس: الدفاع عن الوطن والمكفوفين سبب مشاركتي في «عصابة عظيمة»

قالت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، إنّ الدفاع عن الوطن وقدرات المكفوفين من الأسباب التي دفعتها إلى المشاركة في فيلم «عصابة عظيمة».

إسعاد يونس تكشف كواليس مشاركتها في فيلم «عصابة عظيمة»

وأضافت «يونس» خلال تقديمها برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة DMC: «عندما كتبت الفيلم هاجر الإبياري، وأرسلت لها سيناريو الفيلم، أعجبت بشخصية الدور خاصة أنه جديد، رغم أن ظهور شخصية كفيفة كان في أعمال كثيرة، لكن في هذا الفيلم احترم قدراتها الخاصة، بكونها رياضية سابقة وبطلة أولمبياد، ومن ثم تستطيع أن تحقق المسافات بأذنها ولمسها واتجاه الهواء».

وأضافت إسعاد يونس: «كل هذه التفاصيل عكف عليها المخرج وائل إحسان بدقة شديدة، الفيلم يظهر كنوع من الأكشن، لكن شخصية «عظيمة» قدراتها تسمح لها بذلك نظرا لأنها كانت هكذا قبل أن تصاب بالحادث».

وتابعت: «فكرة الدفاع عن الوطن أو البيت أو الأرض والعرض، مثل ما قيل في الفيلم، كانت فكرة مسيطرة على الجميع، ومن ثم توظيف ذلك في فيلم بهذا الشكل والإطار كان رائعا، وفي الوقت نفسه يلمس الفيلم جانب كوميدي طوال الوقت، وفي نهاية الأمر إحنا مجموعة عصابة من العبط».

وأبدت إعجابها بفكرة فيلم عصابة عظيمة، قائلة: «قلت سأجازف وأغامر وأشارك في الفيلم، لأن العلاقة بالمكفوفين قديمة مع أصحابي خاصة مع عمار الشريعي، وبالتالي عايشت وعاشرت أصحاب القوة الخارقة، وشاهدت منهم أشياء تحدث بمنتهى السهولة ونحن لا نصدق ذلك».